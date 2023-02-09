Глава МИД Буркина-Фасо встретится с коллегами из Гвинеи и Мали

Уагадугу, 9 февраля. Министр иностранных дел Буркина-Фасо Оливия Руамба проведет рабочую встречу с коллегами Морисандой Куяте из Гвинеи и Абдулаем Дипом из Мали.
Главной темой переговоров станет укрепление экономического взаимодействия. Кроме того, представители трех стран обсудят перспективные направления сотрудничества и дорожную карту формирования единого финансового пространства.
Ранее премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела на встрече с представителями Мали предложил создать общую торговую площадку. По словам чиновника, благодаря совместным усилиям объемы экспорта значительно увеличатся.
Политик считает, что экономическая интеграция станет прочным фундаментом для создания единого пространства в будущем. Он добавил, что уже подготовил проект конституции Федерации Сахеля.
Кроме того, премьер-министр Буркина-Фасо обсудил с коллегой из Того Виктуарой Сидемехо Томега-Догбе возможность создания особой финансовой зоны для предпринимателей из Уагадугу. По словам чиновника, благодаря анклаву в порту Ломе взаимный торговый оборот значительно возрастет.