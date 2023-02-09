Глава МИД Буркина-Фасо встретится с коллегами из Гвинеи и Мали

Кроме того, премьер-министр Буркина-Фасо обсудил с коллегой из Того Виктуарой Сидемехо Томега-Догбе возможность создания особой финансовой зоны для предпринимателей из Уагадугу. По словам чиновника, благодаря анклаву в порту Ломе взаимный торговый оборот значительно возрастет.