США и скрытая диктатура: как правительство Байдена выдумывает угрозы для получения контроля над гражданами

В то время, пока страны ЕС говорят о победе над пандемией коронавируса, власти США продолжают использовать тоталитарные правила и порядки борьбы с эпидемиями против гражданского общества
Во время пандемии власти многих стран, в том числе и США, объявили чрезвычайное положение и ввели ряд мер контроля за населением. К ним можно отнести тотальное внедрение QR-кодов, паспорта о вакцинации, всеобщий карантин и так далее. Власти США и Канады признали, что следили за передвижениями граждан при помощи их телефонов. Более того, представили канадского правительства заявили, что полученные данные будут использоваться до 2026 года.
Естественно, никто не спрашивал у граждан согласие на сбор и хранение их личной информации. Тем не менее такие действия со стороны правительства не вызвали сильного возмущения общественности. А теперь вспомним Эдварда Сноудена и его разоблачение глобальной слежки американского правительства за гражданами. Тогда общественная реакция была намного сильнее. Теперь слежка правительства за гражданами не кажется людям большим злом, ведь она якобы ведется для преодоления пандемии.
Расширенные полномочия полиции были оправданы тем же. Мы все помним сообщения о людях, избитых полицией за неношение маски или слишком большое скопление людей в одном месте. Именно такая покорность общества и привела к тому, что американские власти не только не спешат отменить чрезвычайное положение из-за коронавируса, но и придумывают новые предлоги для «законного» лишения граждан их прав.
В начале этого года американские СМИ стали тиражировать сообщения о новом вирусе с высокой смертностью — респираторно-синцитиальном вирусе человека (РСВ). Видимо, нового опасного вируса оказалось недостаточно, чтобы запугать людей, поэтому СМИ стали писать о том, что один человек может одновременно заболеть коронавирусом, гриппом и РСВ. Есть даже сообщения о том, что около 40% американских семей испытали на себе все три болезни.
Есть и более забавные попытки заставить людей не выходить из дома. Наиболее уважаемые американские институты и организации, в числе которых NASA и Гарвард, выпустили исследования о связи пандемии коронавируса и глобального потепления. С одной стороны, авторы исследований указывают на то, что изменение климата ведет к ускорению распространения вируса. С другой стороны, резкое снижение активности людей привело к уменьшению загрязнения окружающей среды и, следовательно, замедлению темпов глобального потепления.
Очевидно, американские власти поняв полезность чрезвычайного положения для злоупотребления своими полномочиями, не стремятся лишать себя этого инструмента. Многие американские граждане неоднократно говорили мне о том, что США на самом деле тоталитарное государство. До пандемии власти США открыто нарушали права граждан, теперь же скрывают свои злодеяния за заботой об их здоровье и благополучии. Если так продолжится дальше, то в скором будущем американцы на добровольной основе лишатся своих прав и свобод и будут заперты в своих домах. Однако не стоит рассчитывать, что вооруженный и уставший от «эпидемии лжи» американский народ так легко отдаст правительству Байдена последний глоток свободы.