США и скрытая диктатура: как правительство Байдена выдумывает угрозы для получения контроля над гражданами

Очевидно, американские власти поняв полезность чрезвычайного положения для злоупотребления своими полномочиями, не стремятся лишать себя этого инструмента. Многие американские граждане неоднократно говорили мне о том, что США на самом деле тоталитарное государство. До пандемии власти США открыто нарушали права граждан, теперь же скрывают свои злодеяния за заботой об их здоровье и благополучии. Если так продолжится дальше, то в скором будущем американцы на добровольной основе лишатся своих прав и свобод и будут заперты в своих домах. Однако не стоит рассчитывать, что вооруженный и уставший от «эпидемии лжи» американский народ так легко отдаст правительству Байдена последний глоток свободы.