Представлявшаяся жильцам новосибирской пятиэтажки газовщиком женщина ранее торговала пирожками

Следователи ранее задержали двух жителей Омской области по делу о взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. Ими оказались 45-летняя Ирина У. и 25-летний мужчина. Несколькими днями ранее они, представившись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техобслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома на Линейной улице.