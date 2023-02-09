Представлявшаяся жильцам новосибирской пятиэтажки газовщиком женщина ранее торговала пирожками

Женщина, которая представлялась специалистом газовой службы и проводила обход квартир в новосибирской пятиэтажке, ранее держала киоски, где продавался фастфуд.
Задержанная владела точками до 2019 года, сообщил источник ФАН. В киосках реализовывали фастфуд: сэндвичи, пирожки и подобную продукцию.
Следователи ранее задержали двух жителей Омской области по делу о взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. Ими оказались 45-летняя Ирина У. и 25-летний мужчина. Несколькими днями ранее они, представившись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техобслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома на Линейной улице.
Рано утром 9 февраля в пятиэтажке произошел взрыв газа и частичное обрушение одного из подъездов. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 12 человек, еще пятеро могут находиться под завалами.