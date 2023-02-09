Депутат Аммосов о запрете выезжать чиновникам за рубеж: они должны давать себе отчет

В социальных сетях активно обсуждают идею запрета чиновникам на выезд из России ради отдыха в других странах в период СВО. Депутат Госдумы Петр Аммосов высказался ФАН о данной инициативе.
«Никогда не отдыхал за границей и вряд ли смогу это сделать. Предпочитаю отдыхать у себя на родине в Якутии. У нас красивая республика. Много снега, много зверей. Красота неимоверная», — сказал Аммосов.
По его словам, депутаты взрослые люди, которые должны давать себе отчет в том, что делают.
«Сказали «нет», значит, нет», — добавил депутат.
В начале 2023 года граждане России остались недовольны двумя громкими скандалами, которые связаны с парламентариями Кировской и Вологодской областей. Депутаты уехали в отпуск в Мексику и Дубай, что вызвало недовольство общественности. Поэтому чиновникам предлагают запретить выезжать в отпуск за границу.
Ранее ФАН писал, что идею запрета на выезд из России, чтобы отдохнуть, поддержал депутат Гасанов.