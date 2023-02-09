Депутат Аммосов о запрете выезжать чиновникам за рубеж: они должны давать себе отчет

В начале 2023 года граждане России остались недовольны двумя громкими скандалами, которые связаны с парламентариями Кировской и Вологодской областей. Депутаты уехали в отпуск в Мексику и Дубай, что вызвало недовольство общественности. Поэтому чиновникам предлагают запретить выезжать в отпуск за границу.