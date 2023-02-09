«Майе Санду могут воткнуть»: Матвейчев о припасенных у США «ножах» для молдавского лидера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал молдавскому лидеру Майе Санду некий «российский документ», в котором изложен план по дестабилизации политической обстановки в республике. По его словам, его перехватила украинская разведка.
Корреспондент ФАН обратился к депутату Государственной думы Олегу Матвейчеву, чтобы выяснить, действительно ли в планах Москвы устроить ту самую «дестабилизацию» в Молдавии.
«Нет у нас таких планов, — заявил парламентарий. — Нет и быть не может! У России было огромное количество возможностей для того, чтобы дестабилизировать Молдавию: небольшую бедную страну с очень малочисленным населением. До начала СВО она считалась самой нищей в Европе! И, тем не менее, на протяжении последних 30 лет, мы так этого и не сделали».
Собеседник ФАН напомнил, что Молдавия граничит с Приднестровьем — дружественной России страной, население которой не раз высказывалось за то, чтобы войти в состав РФ.
«Так что, во избежание проблем для этого государства нам не следует что-либо дестабилизировать в Молдавии, — подчеркнул Матвейчев. — Кроме того, очень многие наши крупные компании торгуют с молдавскими — в частности, свою продукцию туда поставляет «Газпром»! Россия вообще всегда старалась дружить со своими соседями — особенно, по постсоветскому пространству».
А вот кто действительно имеет интерес к дестабилизации Молдавии, так это США, убежден депутат.
«Санду, как когда-то Александр Лукашенко, думает, что если с ней ласково общаются американские чиновники, то она друг США, — заметил парламентарий. — Но белорусскому президенту, как мы помним, Вашингтон воткнул нож в спину в 2020 году, когда поддержал протесты против него. Вот и Санду пускай задумается: ведь ей-то тоже могут «воткнуть».
Ранее ФАН писал, что нежелание Кишинева платить за газ может привести к жестким мерам РФ.