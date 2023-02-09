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Командир президентского борта Ковалев поделился впечатлениями от полетов с Путиным

Общество
Командир президентского борта Ковалев поделился впечатлениями от полетов с Путиным

Российский президент Владимир Путин не относится к сложным пассажирам, он никогда не мешает пилотам, заявил журналистам Руслан Ковалев, командир воздушного судна Специального летного отряда (СЛО) «Россия».

Ковалев назвал Владимира Путина «самым лучшим президентом», отметив, что глава государства обычно не просит что-либо у пилотов. Он также отметил, что последнее слово в небе всегда остается за командиром воздушного судна.

«Перед нами ставится задача: мы ее либо выполняем, либо нет. По каким-то объективным причинам», — подчеркнул Ковалев.

Командир воздушного судна добавил, что в специальном летном отряде «Россия» работают исключительно профессионалы.
владимир путин Руслан Ковалев СЛО Россия
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