Врачи могут изготовить уникальные протезы лишившемуся стоп Роману Костомарову

Лишившийся обеих стоп олимпийский чемпион в парных танцах на льду Роман Костомаров может рассчитывать на уникальные протезы. Об этом рассказал замгендиректора ФГУП «Центр инновационных технологий в ортопедии» Алексей Скоблин.