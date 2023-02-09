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Врачи могут изготовить уникальные протезы лишившемуся стоп Роману Костомарову

Общество
Врачи могут изготовить уникальные протезы лишившемуся стоп Роману Костомарову

Лишившийся обеих стоп олимпийский чемпион в парных танцах на льду Роман Костомаров может рассчитывать на уникальные протезы. Об этом рассказал замгендиректора ФГУП «Центр инновационных технологий в ортопедии» Алексей Скоблин.

По его словам, в некоторых случаях потерявшим конечности пациентам требуются индивидуальные протезы стоп, учитывающие антропологические и биомеханические параметры человека.

«Успех протезирования зависит не только от качества изготовления самого протеза, но, в огромной степени, от реабилитации и адаптации до и после протезирования», — добавил он в беседе с PROZVEZD.

Собеседник портала уточнил, что Костомарову придется научиться использовать все возможности искусственной конечности, а это, по словам Скоблина, большой труд.
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