Врачи могут изготовить уникальные протезы лишившемуся стоп Роману Костомарову

Лишившийся обеих стоп олимпийский чемпион в парных танцах на льду Роман Костомаров может рассчитывать на уникальные протезы. Об этом рассказал замгендиректора ФГУП «Центр инновационных технологий в ортопедии» Алексей Скоблин.
По его словам, в некоторых случаях потерявшим конечности пациентам требуются индивидуальные протезы стоп, учитывающие антропологические и биомеханические параметры человека.
«Успех протезирования зависит не только от качества изготовления самого протеза, но, в огромной степени, от реабилитации и адаптации до и после протезирования», — добавил он в беседе с PROZVEZD.
Собеседник портала уточнил, что Костомарову придется научиться использовать все возможности искусственной конечности, а это, по словам Скоблина, большой труд.