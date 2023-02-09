Британцы высмеяли Зеленского за слезы в Европарламенте

Поведение президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Брюсселе вывело из себя читателей Daily Mail.
Зеленского так растрогал дружный ответ парламента на украинское нацистское приветствие, что он прослезился. Британские пользователи не оценили актерский талант бывшего комика.
«Да они поддерживают парня, который прожигает миллиарды их же денег», — удивился один из читателей.
Другие пользователи посоветовали лидерам ЕС призвать украинского лидера к переговорам вместо накачивания Киева оружием. Также они отметили неуемные аппетиты украинских властей, готовых забрать у Запада «все, что есть».
Во время своей речи Зеленский обратился к Великобритании с просьбой о передаче истребителей. Как позже сообщало издание Sky News, британский премьер Риши Сунак поручил министру обороны страны изучить потенциальные возможности Лондона на этот счет.