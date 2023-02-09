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Байден планирует посетить Польшу в обозримом будущем

Политика
Байден планирует посетить Польшу в обозримом будущем

Американский президент Джо Байден заявил о своем намерении посетить Польшу в обозримом будущем. Об этом он сообщил на встрече с журналистским пулом Белого дома.

Отвечая на вопрос о предстоящих поездках, в том числе о планах посетить Киев, глава Соединенных Штатов отметил, что пока не может ответить на вопрос. Несмотря на это, данная тема активно обсуждается СМИ в последнее время.

«Есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, однако это все», — ответил американский лидер.

Один из присутствующих журналистов предположил, что Байден в своей реплике сделал особое ударение на слове «Польша» неспроста. Таким образом он мог подтвердить свои намерения направиться с официальным визитом на Украину, пояснил он.
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