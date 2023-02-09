Психиатр Кульгавчук: беспорядочные половые связи могут быть симптомом СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — психоневрологическая патология, которая встречается чаще у детей и реже у взрослых. Распространенность у взрослых приблизительно от 2 до 5 процентов, по данным разных исследователей.
Некоторые люди могут даже не догадываться о том, что у них есть данное заболевание, поскольку симптоматику часто принято воспринимать как черту характера. Психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с корреспондентом ФАН объяснил, что к симптомам СДВГ относятся неусидчивость, неумение доводить дела до результата, нетерпимость к ожиданию, неорганизованность, спонтанность, некая хаотичность. Все это можно объяснить «характером», а «витание» в облаках, склонность перебивать собеседника, неумение спокойно заниматься каким-то делом, неспособность концентрироваться на одном —«шилом в одном месте».
На сегодня нет единой теории, которая бы объясняла причину возникновения данного заболевания. Тем не менее, специалисты отмечают множество аспектов, способствующих развитию СДВГ, начиная от экологии до трудностей в беременности и генетических факторов.
Некоторые симптомы СДВГ не так очевидны. Например, промискуитет, то есть беспорядочные половые связи без способности создавать глубокие эмоциональные отношения тоже в какой-то степени можно считать проявлением СДВГ у взрослых. Так называемые сексоголики могут быть тоже из этой группы. Некоторые порой могут гордиться своими «многочисленными победами», но за этим фасадом часто кроется психологическое неблагополучие.
«Картина многогранная, но все же важно понимать, что необходимым критерием для установления диагноза СДВГ является нарушения обучения и социальных функций. То есть нельзя у всех сангвиников и холериков подозревать диагноз СДВГ», — отметил специалист.
Нарушение адаптации является важным критерием. Кроме этого, в научном мире по-прежнему идут дискуссии о правомерности такого диагноза, и нет единого взгляда на этот вопрос, несмотря на диагностическую единицу как в МКБ-10, так и в МКБ-11, рассказал психиатр.
Как это влияет на повседневную жизнь? Человек может страдать от своей неэффективности, быть социально неуспешен, неработоспособен.
Однако это можно скорректировать. Кульгавчук отметил, что в том случае, если нарушена адаптация, и есть определенный дискомфорт от своего поведения, используются методы, которые могут, если не исцелять, то уж улучшать качество жизни пациента. Это методы изменения поведения, психотерапия, нейропсихологическая коррекция.
Фармакотерапия назначается по индивидуальным показаниям в случаях, когда нарушения поведения и когнитивных функций не могут быть преодолены методами психологического воздействия, поделился психиатр.
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