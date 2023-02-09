Психиатр Кульгавчук: беспорядочные половые связи могут быть симптомом СДВГ

Некоторые люди могут даже не догадываться о том, что у них есть данное заболевание, поскольку симптоматику часто принято воспринимать как черту характера. Психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с корреспондентом ФАН объяснил, что к симптомам СДВГ относятся неусидчивость, неумение доводить дела до результата, нетерпимость к ожиданию, неорганизованность, спонтанность, некая хаотичность. Все это можно объяснить «характером», а «витание» в облаках, склонность перебивать собеседника, неумение спокойно заниматься каким-то делом, неспособность концентрироваться на одном —«шилом в одном месте».