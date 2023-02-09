Аналитики Eurasia Group: НАТО ведет прокси-войну с Россией

Вашингтон, 9 февраля. Страны НАТО ведут опосредованную войну против России, поставляя тонны вооружений Киеву и осуществляя подготовку ВСУ. Об этом заявил американский политолог Ян Бреммер.
«Мы уже втянуты в кризис. Запад поставляет десятки миллиардов долларов оружия с целью убить больше русских на Украине. Обеспечивается поддержка разведки, осуществляется военная подготовка ВСУ на территории стран НАТО. Так что это действительно прокси-война, которая ведется НАТО против России. Это не холодная война, а "горячая"», — подчеркнул Бреммер, основатель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group.
Политолог указал на единство Запада в плане поддержки Киева. Однако, по его словам, основной фокус делается на военной помощи вместо экономической. 10 раундов экономических санкций не оказали желаемый негативный эффект на Россию, чья экономика сократилась в 2022 году лишь на 3,5%.
Бреммер отметил, что причиной этому является нежелание стран вводить вторичные санкции против таких партнеров РФ, как Индия и Китай, а также отказ компаний прекратить свои операции в стране.
«Это означает, что уровень давления на российскую экономику меньше, чем этого желает Запад», — сообщил основатель Eurasia Group.
Он также добавил, что поставка Украине танков из стран НАТО не окажет значимого влияния на ход боевых действий, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Западные страны объявили ранее о массовых поставках основных танков, включая немецкие Leopard 1 и 2, британские Challenger 2 и американские БМП Bradley.
Высокопоставленный представитель правительства Германии, который предпочел сохранить анонимность, заявил Bloomberg, что США активно подталкивают европейских союзников к отправке на Украину большего количества тяжелых вооружений.