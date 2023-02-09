Аналитики Eurasia Group: НАТО ведет прокси-войну с Россией

Политолог указал на единство Запада в плане поддержки Киева. Однако, по его словам, основной фокус делается на военной помощи вместо экономической. 10 раундов экономических санкций не оказали желаемый негативный эффект на Россию, чья экономика сократилась в 2022 году лишь на 3,5%.