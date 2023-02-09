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Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Украине

Армия
Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Украине

Отношения Украины и Германии на сегодняшний день переживают сложные времена на фоне продолжающихся дискуссий о поставках вооружений Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью изданию Der Spiegel он отметил, что украинским властям приходится заставлять канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывать помощь Киеву, а также постоянно убеждать его, что это нужно не Украине, а Европе.

«Сейчас мы снова находимся на сложном этапе с этими дебатами о (поставках) немецких танков, это эмоционально и сложно», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что финские власти могут воздержаться от прямых поставок танков на территорию Украины, пока страна не вступит в НАТО.
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