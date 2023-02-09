Депутат Бутина: отдыхать в период СВО неэтично

В социальных сетях активно обсуждают инициативу, которая запрещает чиновникам и другим государственным деятелям страны выезд из России в целях развлечения. Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила корреспонденту ФАН, почему поддерживает данную идею.
«Сейчас не время для отдыха. Я не считаю, что отдыхать вообще сейчас этично. У меня нет отпусков, выходных, праздничных дней», — рассказала Бутина.
В январе 2023 года произошло два громких скандала. Оба были связаны с отдыхом депутатов за границей. Речь идет о парламентариях Кировской и Вологодской областей. Они отправились в отпуск в Мексику и Дубай соответственно. Такое поведение вызвало волну народного негодования, из-за чего депутатам предлагают запретить выезжать за рубеж на период проведения СВО.
Ранее свое мнение об инициативе высказал депутат Госдумы Нурбагандов в беседе с ФАН.