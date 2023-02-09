Военкор Симонов: Красная Гора окружена бойцами ЧВК «Вагнер» с трех сторон

Украинская армия практически оказалась в котле в районе поселка Красная Гора, который располагается в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики. Такой информацией поделился военный корреспондент Александр Симонов.
Журналист в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» рассказал, что сотрудники ЧВК «Вагнер» проводят успешные наступательные действия в этом населенном пункте. Музыканты штурмуют Красную Гору с трех сторон, таким образом формируя котел для подразделений Вооруженных сил Украины.
«Плотно работает артиллерия и авиация "Оркестра". В самой Красной Горе идут ожесточенные бои», — написал военкор.
Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что ВСУ оказывают серьезное сопротивление в районе Красной Горы, так как потеря этого населенного пункта приблизит освобождение Артемовска (Бахмута). Однако, несмотря на активные действия украинской армии, сотрудникам «оркестра» удается постепенно продвигаться вглубь в ходе специальной военной операции.