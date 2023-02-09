Военкор Симонов: Красная Гора окружена бойцами ЧВК «Вагнер» с трех сторон

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что ВСУ оказывают серьезное сопротивление в районе Красной Горы, так как потеря этого населенного пункта приблизит освобождение Артемовска (Бахмута). Однако, несмотря на активные действия украинской армии, сотрудникам «оркестра» удается постепенно продвигаться вглубь в ходе специальной военной операции.