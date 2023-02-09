Певица Ханна и продюсер Пашу сообщили о рождении второго ребенка

Певица Ханна и ее супруг продюсер Пашу (Павел Курьянов) сообщили о рождении второго ребенка. Пара опубликовала фото с новорожденным.
Ханна во время беременности не пропускала светские мероприятия. Ранее она побывала на открытии дорого отеля в Дубае вместе с другими российскими звездами.
Артистка не указала, где проходили роды. В секрете также держат и пол новорожденного. Однако несколько раз промелькнуло в соцсетях слово «космос», некоторые подписчики предположили, что это мальчик и супруги решили дать ему такое необычное имя. Пашу назвал рождением чудом, Ханна также рассказала о своих эмоциях.
«Еще не могу поверить. От счастья голова кругом», — написала она.
Судя по снимкам, мать и ребенок пока в одной палате. Как пишет «Вечерняя Москва», у пары уже есть дочь Адриана.
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