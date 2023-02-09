Певица Ханна и продюсер Пашу сообщили о рождении второго ребенка

Артистка не указала, где проходили роды. В секрете также держат и пол новорожденного. Однако несколько раз промелькнуло в соцсетях слово «космос», некоторые подписчики предположили, что это мальчик и супруги решили дать ему такое необычное имя. Пашу назвал рождением чудом, Ханна также рассказала о своих эмоциях.