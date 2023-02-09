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Тела 12 погибших нашли на месте взрыва бытового газа в Новосибирске

Происшествия
Тела 12 погибших нашли на месте взрыва бытового газа в Новосибирске

Тело 12 жертвы взрыва газа в доме в Новосибирске достали из-под завалов, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, еще пять жителей могут находиться под завалами. Такой информацией поделились родственники и друзья, которые не могут связаться со своими близкими. Работы на месте трагедии продолжаются.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме на Линейной улице рано утром. После этого случился пожар. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны двое «газовиков».
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