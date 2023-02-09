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В Госдуме предложили добавлять баллы отслужившим абитуриентам при поступлении в вузы

Общество
В Госдуме предложили добавлять баллы отслужившим абитуриентам при поступлении в вузы

Абитуриентам вузов, которые отслужили в армии России, могут добавить дополнительные баллы при поступлении в отечественные вузы. Об этом говорится в пакете поправок в Закон «Об образовании».

Документ был принят парламентариями в первом чтении, которое прошло 9 февраля. Его авторы — сенаторы Андрей Турчак и Лилия Гумерова. Они предлагают учитывать срочную службу в армии как индивидуальное достижение.

Эта мера поддержки будет способствовать «усиление патриотического воспитания». Кроме того, инициатива позволит повысить престиж военной службы.

В законопроекте говорится, что абитуриенту смогут начислять не менее двух баллов за одно достижение. Общая сумма за все не должна превышать десяти, передает «Парламентская газета».
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