В Госдуме предложили добавлять баллы отслужившим абитуриентам при поступлении в вузы

Абитуриентам вузов, которые отслужили в армии России, могут добавить дополнительные баллы при поступлении в отечественные вузы. Об этом говорится в пакете поправок в Закон «Об образовании».
Документ был принят парламентариями в первом чтении, которое прошло 9 февраля. Его авторы — сенаторы Андрей Турчак и Лилия Гумерова. Они предлагают учитывать срочную службу в армии как индивидуальное достижение.
Эта мера поддержки будет способствовать «усиление патриотического воспитания». Кроме того, инициатива позволит повысить престиж военной службы.
В законопроекте говорится, что абитуриенту смогут начислять не менее двух баллов за одно достижение. Общая сумма за все не должна превышать десяти, передает «Парламентская газета».