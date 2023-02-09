Банк Credit Suisse сообщил о рекордных убытках за последние 15 лет

Берн, 9 февраля. Банк Credit Suisse уведомил о крупнейших годовых убытках с момента финансового кризиса 2008 года. Об этом кредитная организация сообщила в опубликованном отчете.
Согласно данным, которые представлены в документе, по итогам четвертого квартала 2022 года был зафиксирован убыток в размере 1,5 миллиарда долларов. Общая величина потерь, которые Credit Suisse понес в прошлом году, почти достигла 8 миллиардов долларов.
Как сообщили представители банка, убытки были связаны с массовым оттоком клиентских средств: за три квартала они превысили 120 миллиардов долларов, что значительно выше прогнозов аналитиков кредитной организации.
На фоне падения прибыли акции Credit Suisse в течение года также теряли в стоимости. В декабре их цена упала ниже уровня 3 доллара за одну ценную бумагу. Таким образом за 12 месяцев они подешевели на 60%.
Ответом руководства банка на рекордные убытки стала масштабная реструктуризация бизнеса. Согласно представленному плану, группа сокращает 9 тысяч сотрудников — почти 20% всего персонала. При этом инвестиционный банк будет выделен в отдельную структуру, что, по мнению менеджмента, укрепит бизнес по управлению капиталом.
«Руководство Credit Suisse переживает очень сложный процесс реструктуризации. Состояние франшизы ухудшается намного быстрее, чем ожидалось, и, похоже, этот процесс продолжится», — считает аналитик JPMorgan Киан Абухоссейн.
Эту оценку разделяет и финансовый директор Credit Suisse Диксит Джоши, который сообщил, что ожидает «существенных убытков» в 2023 году.