Уникальную золотую бусину времен Римской империи обнаружили в Иерусалиме

Уникальную бусину времен Римской империи, сделанную из чистого золота, обнаружили в ходе раскопок на Паломнической дороге в Иерусалиме.
Находка датируется возрастом не менее 1,6 тысячи лет. Она стала свидетельством невероятного мастерства, поскольку отдельные крошечные шарики нужно было скрепить вместе, придав им форму цветка.
Как отметил доктор Амир Голани из Управления древностей Израиля, в этом регионе золотые изделия практически никогда не находят во время археологических раскопок. И хотя подобные бусы ранее откопали недалеко от Города Давида, все они оказались выполнены из серебра. По словам исследователей, даже сейчас с современными технологиями создать что-то подобное очень сложно, пишет Planet Today.