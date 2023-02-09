Уникальную золотую бусину времен Римской империи обнаружили в Иерусалиме

Как отметил доктор Амир Голани из Управления древностей Израиля, в этом регионе золотые изделия практически никогда не находят во время археологических раскопок. И хотя подобные бусы ранее откопали недалеко от Города Давида, все они оказались выполнены из серебра. По словам исследователей, даже сейчас с современными технологиями создать что-то подобное очень сложно, пишет Planet Today.