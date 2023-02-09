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Установивший камеру в туалете СПбГУ сотрудник вуза получил крупный штраф

Происшествия
Установивший камеру в туалете СПбГУ сотрудник вуза получил крупный штраф

Решением суда в Петербурге сотрудник СПбГУ был признан виновным в том, что установил видеокамеру в женском туалете. Ему назначили штраф, пишет 78.ru.

Инцидент произошел в мае прошлого года в стенах петербургского вуза. Одна из сотрудниц наткнулась на камеру, установленную в туалете корпусу на Университетской набережной. Устройство было замаскировано под медицинскую маску.

В ходе следствия сотрудник вуза сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что хранил записи для личного пользования. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, фигурант выплатит 40 тысяч трем потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.
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