Установивший камеру в туалете СПбГУ сотрудник вуза получил крупный штраф

В ходе следствия сотрудник вуза сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что хранил записи для личного пользования. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, фигурант выплатит 40 тысяч трем потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.