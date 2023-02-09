Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас прокомментировал неожиданное признание руководителя киевского режима Владимира Зеленского насчет Минских соглашений.
Украинский лидер в процессе общения с корреспондентом Spiegel заявил, что сам остановил выполнение договоренностей, так как Киев не мог их выполнить.
«Зеленского нужно отдать под международный трибунал после признания, что именно он отказался от выполнения Минских соглашений, утвержденных Совбезом ООН, а США и ЕС должны наложить на Украину санкции», — указал сенатор.
Ранее сообщалось, что президент Украины готовит для Берлина особую роль — «козла отпущения». Соответствующее заявление сделали читатели Der Spiegel.