Спасатели в Турции рассказали ФАН про вбитые в тело детей игрушки и эвакуацию с базы НАТО

Лютви был рад пообщаться на болгарском, так как его детство прошло в Болгарии. Жили они хорошо и он ни на что не жалуется, но потом в Болгарии начался так называемый «Возродительный процесс» и турок в Болгарии стали заставлять брать болгарские имена и фамилии. Его отец из Айдара стал Дарко и тогда он уехал в Турцию. О болгарском народе он сохранил хорошие воспоминания и время от времени говорил с сыном на болгарском, чтобы он не забыл болгарский язык. Лютви до сих пор иногда смотрит болгарское телевидение и заходит на болгарские сайты в интернете.