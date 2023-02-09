Спасатели в Турции рассказали ФАН про вбитые в тело детей игрушки и эвакуацию с базы НАТО

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщает о ходе спасательных работ в турецком города Адана, который находится в зоне, наиболее сильно пострадавшей от землетрясения.
Второй день корреспондент ФАН наблюдает за работой спасателей, безуспешно пытающихся найти живых в сложившихся в результате землетрясения двенадцати многоэтажных домах. О своей работе ФАН рассказал турецкий спасатель по имени Лютви.
Лютви рассказал, что больше 35 лет прослужил спасателем, но «тот ужас, который он увидел за последние дни не идёт ни в какое сравнение со всем, увиденным ранее». По его словам, самое тяжёлое в его работе это не просачиваться сквозь узкие щели, не ворочать бетонные глыбы, не дышать цементной пылью, а видеть трупы детей, расплющенные упавшими бетонными плитами, иногда с вбитыми в детское тело куклами или другими игрушками.
Первый день после трагедии они работали в Османие, где разрушено было около половины домов. Тогда под завалами ещё было много живых людей и дорога была каждая секунда.
Лютви рассказал, как несколько раз они копали там, где тепловизор показывал наличие живого существа, надеясь, что там ребенок, а находили собаку или кошку. Так терялось драгоценное время.
Здесь, в Адане, стало работать легче, посменно, так как прибыли спасатели со всей Турции и многих стран мира. Но с другой стороны вероятность спасти кого-либо резко уменьшилась - слишком много времени прошло, да и ночи стояли с заморозками до минус шести градусов.
Лютви был рад пообщаться на болгарском, так как его детство прошло в Болгарии. Жили они хорошо и он ни на что не жалуется, но потом в Болгарии начался так называемый «Возродительный процесс» и турок в Болгарии стали заставлять брать болгарские имена и фамилии. Его отец из Айдара стал Дарко и тогда он уехал в Турцию. О болгарском народе он сохранил хорошие воспоминания и время от времени говорил с сыном на болгарском, чтобы он не забыл болгарский язык. Лютви до сих пор иногда смотрит болгарское телевидение и заходит на болгарские сайты в интернете.
Что рассказали спасатели из Боснии
Другие спасатели, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ФАН, были из Боснии и Герцеговины, встреча произошла в аэропорту Аданы. Обычно в городах аэропорты находятся где-то на окраине, а автовокзалы наоборот ближе к центру, но в Адане всё наоборот. Указателем поворота к аэропорту служит оригинальный куст в виде самолёта, а вся дорога засажена пальмами и апельсиновыми деревьями. Повсюду валяются крупные оранжевые апельсины, но их никто не ест. Говорят, что они вредны, так как поглощают выхлопы от автомобилей.
Терминал для внутренних полетов сейчас превращен в эвакуационный пункт. Туда постоянно подъезжают машины скорой помощи и разгружаются прямо у трапов самолётов. Так, к терминалу с сиреной проехала машина ветеринарной помощи, но кто был внутри, осталось неизвестным.
Сейчас в зоне бедствия более 69000 раненых и местные медицинские учреждения не в состоянии лечить всех.
Внутренние рейсы только в Анкару и Стамбул осуществляются из терминала международных рейсов, так как последние временно отсутствуют. Аэропорт Аданы остаётся единственным действующим аэропортом в зоне бедствия.
Именно там я и увидел группу мужчин в светоотражающих куртках с гербом Боснии и Герцеговины на рукавах. Поздоровался с ними по-сербски, чему они были удивлены и обрадованы. Завязалась беседа. Я спросил, почему они только сегодня прибыли на помощь братьям-единоверцам. Они честно рассказали, что начальство слишком долго искало финансирование для их поездки. Кроме того, после того как в 2015 году обанкротилась авиакомпания В&Н Airlines, Босния стала единственной в Европе без национальной авиакомпании. Поэтому они вначале ехали автобусом в Загреб, оттуда самолётом в Стамбул, а уже оттуда в Адану на автобусе – то есть, практически повторили мой маршрут.
Мы стояли у ограды аэропорта, над которой возвышался хвост американского самолёта. В ходе разговора я указывал на него и сообщил, что США, похоже, тоже поставляют гуманитарную помощь Турции. Но боснийцы объяснили, что на их глазах в этом самолет садились гражданские и военные американцы, т.е. он прибыл для эвакуации. Таким образом можно сделать вывод, что США сокращают иди даже эвакуируют персонал на своих базах в Турции.
Это, конечно, странно: зачем американцам использовать гражданский аэропорт Аданы, если всего на 8 км восточнее у них есть огромная авиабаза НАТО под название «Инджирлик»?
Боснийцы объяснили, что эта база НАТО сейчас временно не функционирует из-за повреждений ВВП. Больше того, среди персонала базы распространяется слух, что землетрясение устроили русские, чтобы уничтожить именно эту авиабазу.
Конечно, это чушь, потому что волна землетрясения прошла и через российские военные базы в Сирии, которые тоже могли пострадать. Кроме того землетрясение тогда должно быть где-нибудь в центральной Турции, чтобы пострадала американские авиабазы не только в Инджирлике, но и в Измире.
На официальном сайте базы Инджирлик есть сообщение, что после землетрясения персонал не получил серьезных ранений, существенного вреда базе также не нанесено. Также там сообщается, что вчера туда прибыли 167 спасателей, 12 собак и 77 тонн гуманитарного груза.
Встречать самолет в Адану прибыл посол США в Турции Джеффри Флейк, об этом сообщили сразу три телевизионных канала. Про российских спасателей, прибывших ранее, репортажей по местному телевидению я так ни разу и не увидел.
Забытая бескорыстная помощь
Текущая ситуация напомнила историю другого землетрясения, которому в этом году исполняется 60 лет. Тогда было разрушено Скопье — столица Республики Македонии, входившей тогда в состав Югославии. На помощь пришли много стран. Об этом рассказывает экспозиция музея, посвященной этой трагедии в столице независимой Северной Македонии.
На большинстве фото в музее видно, как американцы оказывают медицинскую помощь местным жителям. Только на одном фото солдаты в Советской военной форме при помощи крана поднимают бетонную плиту. Музейный работник рассказал, что тогда американцы прислали свой военный госпиталь, не спеша монтировали его и постоянно фотографировали. Не забыли они про фотографирование и когда через неделю госпиталь демонтировали.
А в это время 600 советских солдат и офицеров из усиленного батальона инженерных войск девять месяцев спасали жизни жителям Скопье. Что в результате? Любой, кто посетил музей сегодня скажет, что основную помощь при землетрясении оказали американцы, потому что советские солдаты не фотографировались, а работали.
Даже в России памяти об этом событии не осталось. Ни разу не слышал, чтобы кто-то в России вспомнил об этом нашем акте гуманизма. А Северная Македония отблагодарила Россию в прошлом году, когда отправила доставшиеся ей советские танки на Украину.
Владимир Тулин, специально для ФАН, Адана, Турция