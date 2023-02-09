Эдгард Запашный считает справедливыми «санкции» против оскандалившейся Ахеджаковой

Напомним, в 2022 году Ахеджакова поддержала украинских националистов и заявила, что приедет на Украину после ее победы. Высказывания звезды негативно восприняли не только в Сети. Общероссийская организация «Офицеры России» выступила за увольнение артистки из «Современника».