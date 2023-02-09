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Эдгард Запашный считает справедливыми «санкции» против оскандалившейся Ахеджаковой

Шоу-бизнес
Эдгард Запашный считает справедливыми «санкции» против оскандалившейся Ахеджаковой

Народный артист России Эдгард Запашный считает, что актриса Лия Ахеджакова сама виновата в отмене спектаклей с ее участием. По мнению дрессировщика, из-за антироссийских высказываний карьера 84-летней знаменитости может оказаться под угрозой.

По мнению Запашного, решение отстранить Ахеджакову от участия в постановках справедливое. По мнению дрессировщика, артистка еще может играть в спектаклях-антрепризах за частные деньги, однако из-за скандальных высказываний ее популярность резко упала.

«Она сама выбрала такой путь и, как говорится, — ее выбор», — цитирует Запашного iReactor.

Напомним, в 2022 году Ахеджакова поддержала украинских националистов и заявила, что приедет на Украину после ее победы. Высказывания звезды негативно восприняли не только в Сети. Общероссийская организация «Офицеры России» выступила за увольнение артистки из «Современника».
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