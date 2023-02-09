Экономист Колташов поддержал предложение для крупного бизнеса внести налог в пользу государства

Издание «Коммерсантъ» сообщило о том, что крупным российским компаниям могут предложить выплатить единоразовый платеж в пользу государства.
Как считает вице-премьер Андрей Белоусов, такая мера позволит успешному крупному бизнесу помочь государственному бюджету, внося добровольны налоговый платеж, особенно это касается тех предпринимателей, которые получили сверхдоход в прошлом году.
Финансовое ведомство также намерено провести оценку доходности компаний в наиболее успешных отраслях за последние пару лет.
Экономист, политолог, историк, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал инициативу в беседе с корреспондентом ФАН.
«Крупный бизнес должен осознать, что добровольный взнос в бюджет необходим. Предложение, звучащие от некоторых его агентов, увеличить выпуск облигаций правительства, это не вариант. Много лет большой бизнес платил умеренные налоги, а его собственники и топменеджеры и вовсе — низкие, размером в 13%. Прибыли же были огромными. Теперь государству нужна помощь, нужны средства в непростой международной обстановке», — объясняет эксперт.
Правительство сейчас обсуждает с крупным бизнесом вопрос выплаты однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году, о чем сообщил Андрей Белоусов. Финансовые показатели по итогам 2022 года у крупных компаний отличные, отмечает Колташов.
Экономист напомнил, что политик также сообщал о том, что данное предложение находится на стадии обсуждения. По мнению Колташова, нужно, чтобы эта дискуссия завершилась полезным для общества образом. Взносы в бюджет необходимы. Компаниям стоит это понять, поскольку они очень многое получали от страны (включая долгий отказ властей от прогрессивной налоговой шкалы и периодические ослабления рубля), подчеркнул аналитик.
Он также выразил мнение, что России предстоит решить в 2023 году задачу выживания, не только обеспечения победы на Украине. Расходы казны велики и лишних средств нет. Борьба, в которой участвует страна, касается и крупных компаний. Потому им стоит скорее понять, что добровольный взнос в бюджет России нужен, подытожил экономист.
Ранее Путин поделился ожиданиями по росту российской экономики в 2023 году.