Экономист Колташов поддержал предложение для крупного бизнеса внести налог в пользу государства

Экономист напомнил, что политик также сообщал о том, что данное предложение находится на стадии обсуждения. По мнению Колташова, нужно, чтобы эта дискуссия завершилась полезным для общества образом. Взносы в бюджет необходимы. Компаниям стоит это понять, поскольку они очень многое получали от страны (включая долгий отказ властей от прогрессивной налоговой шкалы и периодические ослабления рубля), подчеркнул аналитик.