Петербуржца обвинили в убийстве облитой кипятком знакомой на Бухарестской улице

Следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинение мужчине, который облил женщину кипятком, она скончалась.
Происшествие случилось в квартире на Бухарестской улице во Фрунзенском районе 6 февраля. Местный житель поссорился с потерпевшей и решил облить ее горячей водой. В итоге россиянка получила тяжелые термические ожоги и скончалась от повреждений на месте. После этого злоумышленник перенес труп на площадку и скрылся с месте преступления.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Оренбуржья. Мужчину обвиняют в убийстве. Он зарезал своего знакомого, сообщало RIA56.