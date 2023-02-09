Петербуржца обвинили в убийстве облитой кипятком знакомой на Бухарестской улице

Происшествие случилось в квартире на Бухарестской улице во Фрунзенском районе 6 февраля. Местный житель поссорился с потерпевшей и решил облить ее горячей водой. В итоге россиянка получила тяжелые термические ожоги и скончалась от повреждений на месте. После этого злоумышленник перенес труп на площадку и скрылся с месте преступления.