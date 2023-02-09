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Петербуржца обвинили в убийстве облитой кипятком знакомой на Бухарестской улице

Происшествия
Петербуржца обвинили в убийстве облитой кипятком знакомой на Бухарестской улице

Следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинение мужчине, который облил женщину кипятком, она скончалась.

Происшествие случилось в квартире на Бухарестской улице во Фрунзенском районе 6 февраля. Местный житель поссорился с потерпевшей и решил облить ее горячей водой. В итоге россиянка получила тяжелые термические ожоги и скончалась от повреждений на месте. После этого злоумышленник перенес труп на площадку и скрылся с месте преступления.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Оренбуржья. Мужчину обвиняют в убийстве. Он зарезал своего знакомого, сообщало RIA56.
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