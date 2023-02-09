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Президент России: стойкость российской экономики оказалась неожиданностью для Запада

Экономика
Президент России: стойкость российской экономики оказалась неожиданностью для Запада

Для Запада оказалось неожиданным, как эффективно Россия противостоит угрозам в сфере экономики. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиаотрасли. Глава государства добавил, что столкновение с трудностями было неизбежным, однако Россия справилась значительно лучше, чем рассчитывали на Западе.

США, Европа и их союзники ранее начали давить на экономику России. Они рассчитывали, что после атаки на рынки сбыта энергоресурсов и отключение платежных сетей стране удастся навязать политические решения, которе не устраивают руководство страны и противоречат национальным интересам.
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