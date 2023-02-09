Президент России: стойкость российской экономики оказалась неожиданностью для Запада

Для Запада оказалось неожиданным, как эффективно Россия противостоит угрозам в сфере экономики. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиаотрасли. Глава государства добавил, что столкновение с трудностями было неизбежным, однако Россия справилась значительно лучше, чем рассчитывали на Западе.