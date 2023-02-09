Сотрудники ФСБ допросили подозреваемого по делу о взрыве бытового газа в Новосибирске

Сотрудники ФСБ допросили мужчину, задержанного по уголовному делу о взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке. Кадрами оперативных мероприятий делится Telegram-канал РЕН ТВ.
Подозреваемый рассказал, что проводил осмотры газового оборудования в жилых домах, но работал неофициально — по договору найма. Злоумышленник затруднился внятно ответить на вопрос о составленных актах осмотра.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России задержал двух жителей Омской области по уголовному делу о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке. В суд обратились с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, что в результате ЧП в жилом доме погибли девять человек.