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Сотрудники ФСБ допросили подозреваемого по делу о взрыве бытового газа в Новосибирске

Происшествия
Сотрудники ФСБ допросили подозреваемого по делу о взрыве бытового газа в Новосибирске

Сотрудники ФСБ допросили мужчину, задержанного по уголовному делу о взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке. Кадрами оперативных мероприятий делится Telegram-канал РЕН ТВ.

Подозреваемый рассказал, что проводил осмотры газового оборудования в жилых домах, но работал неофициально — по договору найма. Злоумышленник затруднился внятно ответить на вопрос о составленных актах осмотра.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России задержал двух жителей Омской области по уголовному делу о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке. В суд обратились с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, что в результате ЧП в жилом доме погибли девять человек.
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