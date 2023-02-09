«Трамповские мантры»: американист Дробницкий раскрыл суть речи Байдена перед Конгрессом

В то же время он указывает, что Соединенные Штаты столкнулись с рядом серьезных вызовов, которые нынешней администрации придется решать в самое ближайшее время. Преступность, миграция, проблемы с медициной и образованием — это то, чем обеспокоено большинство граждан США. И все эти проблемы негативно влияют на рейтинги как команды Байдена, так и всей демократической партии. Более того, они ведут к дальнейшей поляризации и постепенному распаду общества, что грозит Америке серьезными потрясениями.