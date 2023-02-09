«Трамповские мантры»: американист Дробницкий раскрыл суть речи Байдена перед Конгрессом

Президент США Джо Байден выступил перед конгрессом с ежегодным обращением State of the Union, в котором глава государства отчитывается о своей работе на протяжении года и информирует законодателей о предстоящих планах.
В этом году послание президента больше походило на сведение политических счетов. Несмотря на то что в своей речи Байден отметил положительную динамику в экономике, завершение пандемии COVID-19, а также выразил уверенность в будущих успехах Соединенных Штатов, в ходе выступления он попытался обвинить Республиканскую партию в нежелании работать на благо страны.
Речь президента вызвала крайне острую реакцию среди присутствующих республиканцев: несколько представителей партии с мест освистали главу государства, что можно назвать небывалой для США вещью. Однако недовольство республиканцев было вызвано не только обвинениями в увеличении госдолга и попытках поднять стоимость медицинского страхования, которые Байден озвучил в своем выступлении. Во многом крайнее раздражение политических противников действующей администрации было вызвано тем, что в ходе обращения к конгрессу Байден использовал республиканскую риторику.
Если обратить внимание на текст выступления «сонного Джо», то в своей «позитивной» части он оказался «слизанным» с речей Дональда Трампа и его Make America Great Again.
Как отметил американист Дмитрий Дробницкий, в том, что нынешняя администрация Белого дома начала говорить трампистскими лозунгами, нет ничего удивительного. Это не воровство программы республиканцев, а лишь системная необходимость, которая диктуется происходящими в мире событиями.
«Украли или не украли — это пусть они разбираются сами, но то, что звучали явные трамповские мантры о том, что нужно покупать американское, что нужно производить в США, нужно, чтобы цепочки поставок начинались в Соединенных Штатах — это все звучало. Ясно, что к этому все идет. Наверное, можно обвинить демократов в плагиате, но дело в том, что это объективный процесс.
Мы не можем знать, что творится в голове у Байдена, но, скорее всего, значительное число членов его администрации, которые заступали в январе 2021 года, думали, что им удастся вернуть все, как было при Обаме. Но довольно быстро выяснилось, что велико влияние людей, которые хотят перебалансировать Запад ввиду того, что ресурсов не хватает — это первый момент. И во-вторых, значительная часть администрации, за исключением особо упоротых ребят, поняли, что за этим стоят объективные вещи. Можно, конечно, попробовать переть против паровоза: может быть, некоторое время сил и хватит, но смысла в этом особого нет. И мир действительно возвращается к индустриализации, мир действительно идет к тому, что необходимо многое производить внутри стран и регионов, которые складываются.
И под это дело нужно затачивать все остальное: логистику, рынок труда, образование — то, о чем Байден вскользь упомянул. Даже экологическая повестка уже продвигается с учетом необходимости возвращения индустрии назад в США. В этом смысле нынешняя администрация за два года прошла серьезную эволюцию, и ее риторика стала очень похожей на трамповскую», — считает политолог.
Эксперт подчеркивает, что в администрации Байдена за прошедшие два года с момента прихода в Белый дом произошел серьезный пересмотр приоритетов. В целом в рядах демократов есть понимание, что «как раньше» уже не будет и основная борьба будет идти за облик нового миропорядка.
«Если в 2019–2020 годах можно было говорить о том, что республиканцы и демократы сражаются за то, кто будет осваивать бюджеты новой "холодной войны" с Китаем, то сейчас политические сражения идут за то, кто будет осуществлять перебалансировку Запада, создание AUKUS и присоединение к нему каких-то важных колоний. Кто будет "сбрасывать Европу с паровоза". Конечно, кто на этом деньги попилит тоже.
Характерным является то, что про Европу не было сказано ни слова. Да, упоминались "наши союзники", но кто под ними понимался — может быть, Республика Корея — вопрос открытый. Упоминалось НАТО, но только в контексте Украины. Кстати, украинского посла посадили рядом с мужем Нэнси Пелоси, который давно сам пенсионер и Пелоси скоро станет пенсионеркой. Такие вещи в англосаксонской политической культуре просто так не делаются.
Все разговоры о сохранении однополярного мира после данного послания конгрессу уже несостоятельны», — отметил Дробницкий.
В то же время он указывает, что Соединенные Штаты столкнулись с рядом серьезных вызовов, которые нынешней администрации придется решать в самое ближайшее время. Преступность, миграция, проблемы с медициной и образованием — это то, чем обеспокоено большинство граждан США. И все эти проблемы негативно влияют на рейтинги как команды Байдена, так и всей демократической партии. Более того, они ведут к дальнейшей поляризации и постепенному распаду общества, что грозит Америке серьезными потрясениями.
«При этом сохраняются серьезные культурные противоречия в самих Соединенных Штатах. И эти противоречия явно не инспирированы политиками — две разных Америки существуют сами по себе и между ними глубокие противоречия социально-этического плана.
Байден своей речью сделал некую заявку на то, что демократы в состоянии всем этим делом рулить. Можно задать много вопросов по поводу того, как они собираются это делать с трансгендерной армией и перемешиванием населения городов в ситуации, когда иммиграция превратилась в миграцию преступных элементов и несовершеннолетних, которые попадают в орбиту этих преступных элементов. Но это уже детали», — объясняет американист.
Однако не стоит ожидать, что республиканцы будут сидеть сложа руки, наблюдая, как Байден перехватывает у них политическую повестку. По мнению Дмитрия Дробницкого, в их арсенале находится несколько чувствительных рычагов, которые они могут использовать в политическом противостоянии с демократами.
И хотя на последних двух выборах «красные» не смогли раскрыть весь свой потенциал, у них имеются возможности для того, чтобы развернуть эту тенденцию в 2024 году.
«У республиканцев есть недоработки, связанные с выборами 2020 и 2022 годов. И если 2020 — это год, когда было невозможно отличить подлинное голосование от подтасовки, то 2022 — это год больших республиканских просчетов. Причем там есть товарищи, которые постарались все свалить на Трампа, но на деле — это капитальный просчет республиканского национального комитета, который все это организовывал, раздавал темники и т.д. На деле надо было гораздо интенсивнее работать с избирателями, начинать работать с удаленным голосованием, поднимать тему образования — то, что сейчас делает Десантис. В этом смысле у них направления, куда идти, есть», — указывает он.
При этом, как отметил эксперт, в запасе у сторонников Трампа остается один из самых «железных» аргументов, который они пока не пускали в ход. Он касается засилья в США леволиберальных woke-идеологий, на которые с опаской смотрят даже умеренные демократы. По мнению Дробницкого, администрации Байдена придется «прикручивать» эту повестку, чтобы снизить градус общественного напряжения.
«У республиканцев в руках есть довольно жесткое оружие, которое было лишь продемонстрировано — наполовину или даже на треть «вынуто из ножен». Отвечая от лица Республиканской партии на послание Байдена, губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс сказала, что спор идет не между правыми и левыми, а между нормальным и безумным. То есть радикальная леволиберальная повестка со всеми ее составляющими — не то, о чем эта страна, не то, о чем человечество и о чем человек.
Смогут ли демократы с этим справиться — сложно сказать. Сейчас начнется столкновение с крупными транснациональными корпорациями — сначала с цифровыми, а потом и со всеми остальными. Потому, что всю эту волну поднимали в угоду им. Просто так обучать детей 46 гендерам, смене пола и прочим вещам — это никому не нужно. Пока это не пролоббировали крупные корпорации, которые желали "зачистить" своих работников от семейных, религиозных и прочих социальных обязательств так, чтобы лояльность была только одна — по отношению к корпорации — без корпораций этот процесс не пошел бы.
Поэтому сейчас начнется борьба с корпорациями, а они будут сопротивляться. И здесь вопрос: сможет ли Демократическая партия извернуться, сделать маневр, чтобы потихоньку эту повестку свести до приемлемой. Это сложный вопрос потому, что на это очень многое поставлено. С другой стороны, нет ничего невозможного, и Билл Клинтон в 1992 году успешно "переложил руль партии" слева направо и считается одним из успешных президентов США», — отмечает политолог.
При этом он предупредил, что все эти процессы начнутся не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру, поскольку в плане распространения идеологий США пока являются мировым центром.
«Надо понимать: когда мы говорим, что все это будет происходить в США, это будет происходить везде. Штаты, пока не завершился процесс перебалансировки — это единственная глобальная держава и то, что происходит у них, происходит везде. Мы от этого глобального мира пока еще полностью не "отстегнулись", поэтому все это будет наблюдаться и у нас тоже», — подытожил Дробницкий.