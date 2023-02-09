Путин русской пословицей описал отношение России к Западу

Президент РФ Владимир Путин русской пословицей охарактеризовал отношение России к Западу на встрече с представителями авиационной отрасли страны.
Стоит отметить, что США и их союзники в Евросоюзе после начала спецоперации на Украине ввели санкции против российской авиации. Российский лидер подчеркнул, что на «хамское поведение» должен быть соответствующий ответ.
«С волками жить — по-волчьи выть», — сказал глава государства.
Владимир Путин встретился с представителями данной отрасли по случаю 100-летия отечественной гражданской авиации.