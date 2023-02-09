Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до девяти

Правоохранители задержали мужчину и женщину, которые приходили к жильцам несколько дней назад, представлялись сотрудниками «Межрегионгаза» и проводили работы по замене газовых шлангов. В пресс-службе компании заявили, что не поставляют газ по этому адресу.