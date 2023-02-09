Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до девяти

Количество погибших в результате взрыва газа в Новосибирске возросло до девяти, сообщили в экстренных службах.
Утром в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной произошел взрыв бытового газа, обрушились два подъезда, начался сильный пожар. Количество пострадавших уточняется.
Правоохранители задержали мужчину и женщину, которые приходили к жильцам несколько дней назад, представлялись сотрудниками «Межрегионгаза» и проводили работы по замене газовых шлангов. В пресс-службе компании заявили, что не поставляют газ по этому адресу.