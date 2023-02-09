Более 70 центральноафриканских боевиков прошли программу реинтеграции в общество

Банги, 9 февраля. Более 70 участников бандформирований на территории ЦАР успешно завершили программу реинтеграции в общество и получили дипломы установленного образца.
Бывшие радикалы прошли обучение в центрах профессиональной переподготовки. Они освоили навыки таких сфер, как автомеханика, торговля, животноводство, птицеводство и швейное дело.
Дипломы позволят участникам программы встать на учет в центры занятости. Однако, помимо сертификатов инициатива подразумевает выдачу трудовых наборов. Они содержат инструменты в соответствии с выбранными специальностями. Участниками торжественной церемонии стали представители правительства и жители ЦАР, которые поздравили бывших боевиков с отказом от преступной деятельности.
Национальная программа по разоружению, демобилизации, реинтеграции и репатриации (DDRR) действует в стране с 2018 года. Автором проекта является президент республики Фостен-Арканж Туадера.
Ранее власти ЦАР объявили, что после нескольких месяцев переговоров в рамках DDRR около 70 боевиков добровольно сложили оружие. Все они получили одежду, одеяла и денежное пособие.