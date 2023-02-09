Более 70 центральноафриканских боевиков прошли программу реинтеграции в общество

Дипломы позволят участникам программы встать на учет в центры занятости. Однако, помимо сертификатов инициатива подразумевает выдачу трудовых наборов. Они содержат инструменты в соответствии с выбранными специальностями. Участниками торжественной церемонии стали представители правительства и жители ЦАР, которые поздравили бывших боевиков с отказом от преступной деятельности.