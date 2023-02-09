Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Олимпийский чемпион Мехонцев считает, что США уничтожают идеи международного спорта

Спорт
Олимпийский чемпион Мехонцев считает, что США уничтожают идеи международного спорта

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев считает, что США своими действиями убивают идеи международного спорта. Прославленный спортсмен так отреагировал на бойкот американских атлетов чемпионата мира по боксу в Узбекистане.

Напомним, представители США отказались лететь в Ташкент из-за допуска россиян и белорусов до участия в соревнованиях. Мехонцев признался, что ему жаль североамериканских спортсменов из-за бойкота со стороны властей.

«Когда по каким-то политическим соображениям спортсменов отстраняют и запрещают соревноваться с какими-то другими спортсменами — это неправильно. Мне очень жаль спортсменов, которые подвергнуты этой отставке», — цитирует его MMA.Metaratings.

Мехонцев в качестве примера вспомнил Олимпийские игры 1980 и 1984 годов. Американцы решили бойкотировать событие в Москве, а советские спортсмены не полетели в Лос-Анджелес. Никто от тех политических решений не выиграл.
мехонцев бойкот спорт США
Военкоры ФАН
Лучшие в аду