Путин вспомнил, как ругался с министром транспорта России из-за закупок самолетов

Президент России Владимир Путин «поругался» с министром транспорта Виталием Савельевым. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями авиационной отрасли.
Мероприятие было приурочено к 100-летию отечественной гражданской авиации. В ходе встречи Владимир Путин призвал уделять больше внимания закупке отечественной техники. Именно на нее должны опираться перевозки воздушным транспортом, отметил президент.
«Мы с ним (министром транспорта Виталием Савельевым. — прим.ред.) ругались. Мы с ним сильно ругались. Я всегда говорил, Виталий Геннадьевич не даст соврать, что нужно больше внимания уделять закупкам отечественной техники», — заявил Путин.
В рамках празднования 100-летия отечественной гражданской авиации, Путин также открыл модернизированный аэропорт «Новый Уренгой». Он поздравил и поблагодарил всех, кто принял участие в реализации проекта.