Посол РФ в ЦАР принял участие в семинаре по вопросам торговли людьми и миграции

Банги, 9 февраля. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов принял участие в семинаре, посвященном вопросам торговли людьми и миграции в регионе.
На площадке мероприятия собрались главы всех дипломатических миссий, аккредитованных в республике. Стороны обсудили важность соблюдения прав человека и текущую гуманитарную ситуацию в стране.
Ранее Александр Бикантов дал интервью российскому информационному агентству РИА Новости. В беседе с журналистами посол очертил круг основных вопросов, по которым Москва и Банги развивают партнерские отношения.
По словам дипломата, РФ отстаивает позицию ЦАР на международной арене в деле снятия эмбарго на продажу драгоценных камней в рамках Кимберлийского процесса. Санкции мешают экономическому развитию республики, что негативно сказывается на благосостоянии населения.
Кроме того, Бикантов оценил военно-техническое сотрудничество России и Центральноафриканской Республики, которое направлено на борьбу с незаконными вооруженными формированиями. Он считает, что благодаря поддержке Москвы власти в Банги минимизировали деятельность бандформирований на территории большинства провинций.