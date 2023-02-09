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Посол РФ в ЦАР принял участие в семинаре по вопросам торговли людьми и миграции

Весь мир
Посол РФ в ЦАР принял участие в семинаре по вопросам торговли людьми и миграции

Банги, 9 февраля. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов принял участие в семинаре, посвященном вопросам торговли людьми и миграции в регионе.

На площадке мероприятия собрались главы всех дипломатических миссий, аккредитованных в республике. Стороны обсудили важность соблюдения прав человека и текущую гуманитарную ситуацию в стране.

Ранее Александр Бикантов дал интервью российскому информационному агентству РИА Новости. В беседе с журналистами посол очертил круг основных вопросов, по которым Москва и Банги развивают партнерские отношения.

По словам дипломата, РФ отстаивает позицию ЦАР на международной арене в деле снятия эмбарго на продажу драгоценных камней в рамках Кимберлийского процесса. Санкции мешают экономическому развитию республики, что негативно сказывается на благосостоянии населения.

Кроме того, Бикантов оценил военно-техническое сотрудничество России и Центральноафриканской Республики, которое направлено на борьбу с незаконными вооруженными формированиями. Он считает, что благодаря поддержке Москвы власти в Банги минимизировали деятельность бандформирований на территории большинства провинций.
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