Посол РФ в ЦАР принял участие в семинаре по вопросам торговли людьми и миграции

Кроме того, Бикантов оценил военно-техническое сотрудничество России и Центральноафриканской Республики, которое направлено на борьбу с незаконными вооруженными формированиями. Он считает, что благодаря поддержке Москвы власти в Банги минимизировали деятельность бандформирований на территории большинства провинций.