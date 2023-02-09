Политолог Самонкин: Запад рано или поздно признает факт использования химоружия ВСУ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Россия в дальнейшем будет привлекать внимание мирового сообщества к военным преступлениям украинских военных. В частности, к использованию ВСУ химического оружия.
Соответствующий комментарий постпред сделал по итогам Совбеза ООН по ситуации на Украине, который прошел в минувшую среду. Об этом написал в своем Telegram-канале дипломат, ссылаясь на распространяемые в Сети интернет свидетельства использования запрещенных средств
«По мере появления более точной информации будем и дальше привлекать внимание к этому сюжету», — отметил Полянский.
России для того, чтобы быть услышанной необходимо заручиться поддержкой таких стран, как Китай и Иран, которые всегда голосуют в организации против англосаксов. Такое мнение по этому поводу в эксклюзивном интервью ФАН озвучил президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив» Юрий Самонкин.
По его словам, последние воесемь лет ВСУ применили достаточно много видов запрещенного вооружения, включая фосфорные бомбы. Сейчас, учитывая поставки натовского оружия количество обстрелов интенсивно увеличивается и увеличивается их дальность.
«Российская Федерация об этом неоднократно говорит, есть огромное количество зафиксированных доказательств со стороны российских военкоров. Но ООН, к сожалению, не слышит о проблематике украинского кризиса, то есть, вся парадигма работы Совбеза сейчас сводится только к информационной мантре о том, что якобы злая Россия взяла просто так и напала на независимое государство», — отметил эксперт.
По мнению Самонкина, Совет безопасности ООН давно превратился в русофобскую площадку, где кроме альтернативных стран никто не выступает против проамериканских резолюций. Поэтому, считает собеседник ФАН, необходимо не только проводить дальнейшие расследования, но и заручиться поддержкой других государств, чтобы дипломатически доносить до мира о намеренной эскалации конфликта со стороны Киева.
«Только после доведения до конца всех целей СВО, возможно, ЕС и США смогут наконец принять тот факт, что на территории Украины не только огромное количество биолабораторий, но и следов иных военных преступлений. Тогда Запад начнет принимать во внимание наше опасение и поймет, какую фашистскую гидру вооружал все это время», — заключил политолог.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о необходимости предоставить в Организацию все имеющиеся данные о применении химвеществ со стороны Украины.