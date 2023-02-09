Политолог Самонкин: Запад рано или поздно признает факт использования химоружия ВСУ

По мнению Самонкина, Совет безопасности ООН давно превратился в русофобскую площадку, где кроме альтернативных стран никто не выступает против проамериканских резолюций. Поэтому, считает собеседник ФАН, необходимо не только проводить дальнейшие расследования, но и заручиться поддержкой других государств, чтобы дипломатически доносить до мира о намеренной эскалации конфликта со стороны Киева.