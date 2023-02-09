TAC: Вашингтон не заинтересован в стремлении Зеленского захватить крымский полуостров

Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в стремлении украинского президента Владимира Зеленского захватить крымский полуостров. Такой информацией поделился обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу.
Белому дому безразлично будущее украинского государства, добавил эксперт. Главная задача Вашингтона в настоящий момент — предпринять все возможные шаги для решения украинского конфликта мирным путем, подчеркнул он.
«Было бы смешно, даже безумно, рисковать всем этим из-за территориальных устремлений другой страны», — указал Бэндоу.
Попытки украинской армии напасть на Крым неизбежно повлекут за собой эскалацию вооруженного противостояния, с уверенностью подытожил обозреватель.