Беременные россиянки «застряли» в аэропорту Аргентины из-за отказа во въезде

Одна из «застрявших» в аэропорту девушек объяснила, что она прилетела в Аргентину из Турции как турист. Она предоставила сотрудникам миграционного контроля все необходимые документы, в том числе адрес друзей, у которых она должна была остановиться, и обратный билет. Однако миграционная служба ответила россиянке отказом. Адвоката к девушке не пустили.