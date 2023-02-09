Беременные россиянки «застряли» в аэропорту Аргентины из-за отказа во въезде

Власти Аргентины отказали трем беременным гражданкам России во въезде. Об этом заявил глава консульского отдела Георгий Полин. По его словам, россиянки «застряли» в аэропорту.
Дипломат подчеркнул, что одна из девушек прилетела в Аргентину вечером 7 февраля. Другие россиянки прилетели в страну днем позже. По словам Полина, гражданкам было выписано предписание о недопущении в страну в соответствии с законом об иммиграции. Основанием для отказа во въезде могло послужить предоставление неполной, ложной или искаженной информации, передает РИА Новости.
Одна из «застрявших» в аэропорту девушек объяснила, что она прилетела в Аргентину из Турции как турист. Она предоставила сотрудникам миграционного контроля все необходимые документы, в том числе адрес друзей, у которых она должна была остановиться, и обратный билет. Однако миграционная служба ответила россиянке отказом. Адвоката к девушке не пустили.