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Лукашенко призвал гостей Дворца Независимости не пренебрегать чаем от Си Цзиньпина

Политика
Лукашенко призвал гостей Дворца Независимости не пренебрегать чаем от Си Цзиньпина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с учеными во Дворце Независимости рассказал, что чай для правительственных совещаний ему присылает лидер КНР Си Цзиньпин.

Во время неформальной части общения с учеными Белоруссии, Лукашенко призвал присутствующих угощаться чаем с конфетами и печеньем. Запись разговора была опубликована в Telegram-канале «Пул Первого».

«Это китайский. Си Цзиньпин мне присылает постоянно чай. Я вас угощаю. Сам же я не выпью его весь», — поделился белорусский лидер.

Ранее Лукашенко поздравлял лидера КНР с Праздником весны, который приходится на конец года по китайскому календарю. Также он высоко оценил уровень взаимоотношений между странами и пригласил коллегу посетить республику.
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