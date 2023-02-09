Лукашенко призвал гостей Дворца Независимости не пренебрегать чаем от Си Цзиньпина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с учеными во Дворце Независимости рассказал, что чай для правительственных совещаний ему присылает лидер КНР Си Цзиньпин.
Во время неформальной части общения с учеными Белоруссии, Лукашенко призвал присутствующих угощаться чаем с конфетами и печеньем. Запись разговора была опубликована в Telegram-канале «Пул Первого».
«Это китайский. Си Цзиньпин мне присылает постоянно чай. Я вас угощаю. Сам же я не выпью его весь», — поделился белорусский лидер.
Ранее Лукашенко поздравлял лидера КНР с Праздником весны, который приходится на конец года по китайскому календарю. Также он высоко оценил уровень взаимоотношений между странами и пригласил коллегу посетить республику.