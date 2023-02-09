Американка задушила троих детей эспандером из-за послеродовой депрессии в Массачусетсе

Жительница США задушила троих детей эспандером из-за послеродовой депрессии в округе Плимут, штат Массачусетс. После совершения преступления женщина пыталась свести счеты с жизнью, но выжила и осталась парализованной, сообщает издание cbsnews.com.
Теперь американке предстоит ответить за содеянное перед законом. По данным стражей порядка, все случилось 7 февраля, когда мужа злоумышленницы не было дома. Оказалось, жительница Массачусетса заранее все спланировала, отправив супруга за лекарствами для детей и едой.
Когда мужчина вернулся домой, он обнаружил дома ужасающую картину и вызвал службу спасения. В настоящий момент обвиняемая в расправе над детьми находится в больнице, но на судебном заседании она смогла присутствовать с помощью видеосвязи. Гражданка США объяснила все родовой депрессией, рассказав, что за несколько месяцев до трагедии ей выписали около 12 различных лекарств от психического расстройства. Также злоумышленница утверждала, что слышала мужской голос, который приказал ей убить детей.