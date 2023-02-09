Американка задушила троих детей эспандером из-за послеродовой депрессии в Массачусетсе

Когда мужчина вернулся домой, он обнаружил дома ужасающую картину и вызвал службу спасения. В настоящий момент обвиняемая в расправе над детьми находится в больнице, но на судебном заседании она смогла присутствовать с помощью видеосвязи. Гражданка США объяснила все родовой депрессией, рассказав, что за несколько месяцев до трагедии ей выписали около 12 различных лекарств от психического расстройства. Также злоумышленница утверждала, что слышала мужской голос, который приказал ей убить детей.