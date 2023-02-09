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Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Новосибирске

Политика
Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Новосибирске

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Новосибирске, который произошел 9 февраля.

По последним данным, в результате обрушения и пожара погибли семь человек, в том числе двухлетний ребенок.

«Я надеюсь, все, что нужно в таких случаях делать со стороны региональных властей, будет сделано. Если нужна помощь со стороны федеральных органов, сформулируйте это как можно быстрее», — добавил Путин.

Стоит отметить, что на месте происшествия также работает глава МЧС России Куренков.
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