Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Новосибирске, который произошел 9 февраля.
По последним данным, в результате обрушения и пожара погибли семь человек, в том числе двухлетний ребенок.
«Я надеюсь, все, что нужно в таких случаях делать со стороны региональных властей, будет сделано. Если нужна помощь со стороны федеральных органов, сформулируйте это как можно быстрее», — добавил Путин.
Стоит отметить, что на месте происшествия также работает глава МЧС России Куренков.