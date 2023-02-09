«ФАН повсюду»: почему Америка испугалась воздушного шара из Китая

Как развивались события от момента обнаружения зонда до момента его сбития, был ли второй аэростат, и приблизил ли инцидент возможный вооруженный конфликт между США и Китаем слушайте в новом подкасте «ФАН повсюду» с автором Telegram-канала «Американскiй Номеръ», с которым мы ранее обсуждали, как Илон Маск помогает ВСУ.