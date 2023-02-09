«ФАН повсюду»: почему Америка испугалась воздушного шара из Китая

Автор Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о том, что происходило после обнаружения сбившегося с пути метеозонда над США.
Появление китайского высотного аэростата над воздушным пространством континентальной части США спровоцировало шумиху в СМИ по всему миру. Многие аналитики сочли, что метеозонд стал серьезным инцидентом в и без того натянутых отношениях Пекина и Вашингтона.
Как развивались события от момента обнаружения зонда до момента его сбития, был ли второй аэростат, и приблизил ли инцидент возможный вооруженный конфликт между США и Китаем слушайте в новом подкасте «ФАН повсюду» с автором Telegram-канала «Американскiй Номеръ», с которым мы ранее обсуждали, как Илон Маск помогает ВСУ.
Также вы узнаете:
— как метеозонд обнаружили над территорией США;
— как отреагировал на полет аэростата Дональд Трамп;
— как связан этот инцидент с милитаризацией Японии;
— как на заявления и приземление аппарата реагировал Китай;
— почему аэростат плохо «видит» ПВО;
— как министерство обороны США использует частные космические ресурсы;
— где и когда были замечены подобные «метеозонды»;
— когда начнется конфликт с Китаем по мнению американского генерала;
— обернется ли инцидент с метеозондом увольнениями в Пентагоне;
— а также как Республиканская партия намерена сократить расходы на оборону;
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