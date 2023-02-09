Подоляка: ФРГ поставками устаревших танков Leopard поможет ВСУ решить главную проблему

Германия не просто так решила передать Украине устаревшие танки Leopard, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.
Он напомнил, что немецкие власти хотят поставить украинским военным старые Leopard 1 в последней модификации A5. Берлин решил отдать именно эти танки, чтобы решить одну из главных проблем ВСУ, связанную с большой массой танков.
«Он весит 42-43 тонны. В целом это та же весовая категория, что и у наших танков – значит, мосты, рассчитанные на советскую технику, выдержат эти танки», — объяснил эксперт.
При этом он добавил, что немецкие Leopard 1 слишком долго находились на хранении, поэтому понадобится много времени, чтобы привести их в порядок. Кроме того, эти танки еще предстоит оснастить современными прицелами и другим оборудованием.