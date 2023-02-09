Самарское муниципальное предприятие оштрафовано за некачественную уборку снега

По данным прокуратуры, полученным в результате проверки, из-за того, что в ноябре 2022 года в течение недели не были расчищены улицы от снега, не предотвращено появление гололеда, некоторые жители Самары получили травмы при падении. За короткое время в больницы и травматологические пункты обратились более 300 человек. Кроме того, было зафиксировано 50 ДТП.