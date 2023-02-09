Самарское муниципальное предприятие оштрафовано за некачественную уборку снега

Руководитель муниципального предприятия «Благоустройство» в Самаре был оштрафован за плохую уборку снега на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ведомством была проведена проверка, в результате которой прокуроры выявили многочисленные факты невыполнения обязательств данной организацией, сообщает сетевое издание sovainfo.ru. Был заключен муниципальный контракт на сумму 643 миллиона рублей, согласно которому предприятие должно было обеспечивать зимнее содержание дорог, пешеходных зон и других территорий города.
По данным прокуратуры, полученным в результате проверки, из-за того, что в ноябре 2022 года в течение недели не были расчищены улицы от снега, не предотвращено появление гололеда, некоторые жители Самары получили травмы при падении. За короткое время в больницы и травматологические пункты обратились более 300 человек. Кроме того, было зафиксировано 50 ДТП.
Прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда». Октябрьский районный суд признал муниципальное предприятие виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.