Bloomberg: европейские лидеры пока не решились передавать Украине истребители

Западные страны пока не заявили о намерении отправить на территорию Украины боевые самолеты. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.
При этом лидеры стран Европы дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готовы предоставлять больше военной помощи Киеву, однако никто из них пока не пообещал передать истребители.
Напомним, ранее глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны НАТО отправить Украине дальнобойные ракеты и истребители в качестве военной помощи.