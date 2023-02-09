Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинские нацисты обстреляли хутор Балки в Белгородской области

Происшествия
Украинские нацисты обстреляли хутор Балки в Белгородской области

Стало известно об очередном отстреле Шебекинского городского округа в Белгородской области со стороны украинских националистов. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram, на месте уже работают оперативные службы.

Губернатор уточнил, что под острое попал хутор Балки. Снаряд повредил летнюю кухню частного домовладения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что под массированный отстрел попало село Муром. Там была повреждена территория рядом с Домом культуры и школой.
обстрел шебекино всу
Военкоры ФАН
Лучшие в аду