Украинские нацисты обстреляли хутор Балки в Белгородской области

Стало известно об очередном отстреле Шебекинского городского округа в Белгородской области со стороны украинских националистов. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram, на месте уже работают оперативные службы.
Губернатор уточнил, что под острое попал хутор Балки. Снаряд повредил летнюю кухню частного домовладения. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что под массированный отстрел попало село Муром. Там была повреждена территория рядом с Домом культуры и школой.