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Обгоревший труп женщины нашли неподалеку от Ораниенбаума в Ломоносове

Происшествия
Обгоревший труп женщины нашли неподалеку от Ораниенбаума в Ломоносове

Обгоревший труп женщины нашли неподалеку от дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» в Ломоносове Ленинградской области. Тело покойной обнаружили возле Красного пруда, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мертвую гражданку нашел местный житель, выйдя на прогулку около 9:30 по московскому времени. На место приехали сотрудники полиции и подтвердили, что тело женщины сильно обгорело.

Останки жертвы отправили в морг для установления точной причины смерти. Стражи порядка обыскивают близлежащую территорию, чтобы обнаружить улики и установить картину произошедшего.
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