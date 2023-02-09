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Рост объемов нефтедобычи наблюдается в России с начала февраля

Экономика
Рост объемов нефтедобычи наблюдается в России с начала февраля

Нефтедобыча в России растет. За первую неделю февраля этот показатель вырос на 0,7% в сравнении с уровнем в январе, передает «Коммерсантъ».

Объем добычи нефти составляет 1,491 млн тонн в сутки, что ненамного меньше суточного уровня февраля 2022 года.

Такая тенденция может объясняться активными поставками российского ресурса в азиатские государства и снижением стоимости. Благодаря этим мерам, нефтяные компании из РФ сохраняют большие объемы добычи для последующего экспорта ресурса.

Так, нефтедобыча в России растет, несмотря на эмбарго ЕС, ограничение стоимости на российскую нефть и ответ РФ в виде запрета на поставки ресурса, если в контракте будет упоминаться лимит цены.
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