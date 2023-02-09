Более 140 предприятий займутся созданием экономики замкнутого цикла в России

Руководящий состав Совета по экономике замкнутого цикла в Торгово-промышленной палате Российской Федерации пополнился за счет Российского экологического оператора. Кроме этого, вступить в новый совет рассчитывают 140 организаций, передает телеканал «360».
Задачей Совета стало объединение предпринимателей на одной площадке в рамках национального рынка. Сообщается, что они будут заниматься вопросами, связанными с созданием экономики замкнутого цикла.
Проект предполагает, что выработанные в результате взаимодействия решения позже смогут получить государственную поддержку на федеральном уровне.