Стало известно имя пятого члена жюри нового сезона шоу «Маска»

На онлайн-презентации четвертого сезона авторы шоу рассказали, что Воробьев будет оценивать номера участников вместе с коллегами Валерией, Региной Тодоренко, Тимуром Родригезом и Филиппом Киркоровым. Ранее он уже принимал участие в проекте, но певец выступал в качестве конкурсанта в образе Монстрика.