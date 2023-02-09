Стало известно имя пятого члена жюри нового сезона шоу «Маска»

Стало известно имя пятого члена жюри четвертого сезона шоу «Маска». Им стал певец и актер Алексей Воробьев.
На онлайн-презентации четвертого сезона авторы шоу рассказали, что Воробьев будет оценивать номера участников вместе с коллегами Валерией, Региной Тодоренко, Тимуром Родригезом и Филиппом Киркоровым. Ранее он уже принимал участие в проекте, но певец выступал в качестве конкурсанта в образе Монстрика.
В третьем сезоне пятым членом жюри был комик Тимур Батрутдинов, во втором — шоумен Александр Ревва, в первом — юморист Гарик Мартиросян.
Генпродюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн объяснил, что пятый член жюри отвечает за юмор и подколы остальных судей. Также он отметил, что в новом сезоне будет спецвыпуск, который посвятят 55-летию Валерии.