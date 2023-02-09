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Ростовский самолет помогает тушить пожары в Турции

Общество

Самолет-амфибия Управления МЧС России по Ростовской области принял участие в Тушении пожаров в Турции. Видеоролик с кадрами работы донских спасателей распространила пресс-служба ведомства.

Ростовский самолет помогает тушить пожары в Турции

Специальный борт был направлен из Ростова-на-Дону в Турцию для оказания помощи в тушении очагов возгорания, возникающих после землетрясения, сообщает сетевое издание «Дон24.ру».

В частности, самолет-амфибия Бе-200 участвовал в тушении пожаров в районе Яхачи и порта Искадерун. В настоящее время очаги возгорания полностью ликвидированы, продолжаются работы по охлаждению. Всего за 9 февраля самолет совершил 6 вылетов и сбросил на точки горения 60 тонн воды.
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