Ростовский самолет помогает тушить пожары в Турции

Самолет-амфибия Управления МЧС России по Ростовской области принял участие в Тушении пожаров в Турции. Видеоролик с кадрами работы донских спасателей распространила пресс-служба ведомства.
Специальный борт был направлен из Ростова-на-Дону в Турцию для оказания помощи в тушении очагов возгорания, возникающих после землетрясения, сообщает сетевое издание «Дон24.ру».
В частности, самолет-амфибия Бе-200 участвовал в тушении пожаров в районе Яхачи и порта Искадерун. В настоящее время очаги возгорания полностью ликвидированы, продолжаются работы по охлаждению. Всего за 9 февраля самолет совершил 6 вылетов и сбросил на точки горения 60 тонн воды.