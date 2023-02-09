Ростовский самолет помогает тушить пожары в Турции

В частности, самолет-амфибия Бе-200 участвовал в тушении пожаров в районе Яхачи и порта Искадерун. В настоящее время очаги возгорания полностью ликвидированы, продолжаются работы по охлаждению. Всего за 9 февраля самолет совершил 6 вылетов и сбросил на точки горения 60 тонн воды.